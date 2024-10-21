Удар РФ по Запоріжжю 21 жовтня — зруйновано дитсадок

Удар росіян по Запоріжжю — в ДСНС повідомили про влучання у дитсадок
Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього удару постраждало щонайменше п'ятеро людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 21 жовтня.
Удар росіян по Запоріжжю
"Щонайменше п’ять людей постраждало від ворожого удару по Запоріжжю", — зазначив Федоров.
Очільник ОВА також додав, що чоловік 49-ти років та 48-річна жінка перебувають у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості.
"Медики надають їм всю необхідну допомогу", — запевнив Федоров.
В ДСНС додали, що унаслідок ракетного удару по дитячому садочку у Запоріжжі постраждали чотири людини. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів
"Частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені автомобілі. Вогнеборці приборкали пожежу у двох гаражах", — додали в ДСНС.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів 19 жовтня. За останніми даними, окупанти поранили десять людей.
Нагадаємо, у Нацполіції заявили, що окупанти вдарили по Запоріжжю авіаційними бомбами. Окупанти влучили неподалік від приватних будинків.
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