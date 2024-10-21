Удар РФ по Запоріжжю 21 жовтня — зруйновано дитсадок

Рятувальники на місці влучання. Фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього удару постраждало щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Удар росіян по Запоріжжю

"Щонайменше п’ять людей постраждало від ворожого удару по Запоріжжю", — зазначив Федоров.

Очільник ОВА також додав, що чоловік 49-ти років та 48-річна жінка перебувають у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості.

"Медики надають їм всю необхідну допомогу", — запевнив Федоров.

Рятувальники допомагають постраждалим. Фото: Запорізька ОВА

Іван Федоров спілкується з рятувальниками. Фото: Запорізька ОВА

Зруйнована будівля. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники транспортують постраждалу. Фото: Запорізька ОВА

В ДСНС додали, що унаслідок ракетного удару по дитячому садочку у Запоріжжі постраждали чотири людини. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів

"Частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені автомобілі. Вогнеборці приборкали пожежу у двох гаражах", — додали в ДСНС.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Зруйнована будівля дитсадка. Фото: ДСНС

Рятувальник за роботою. Фото: ДСНС

Рятувальники біля зруйнованого дитсадка. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів 19 жовтня. За останніми даними, окупанти поранили десять людей.

Нагадаємо, у Нацполіції заявили, що окупанти вдарили по Запоріжжю авіаційними бомбами. Окупанти влучили неподалік від приватних будинків.