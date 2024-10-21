Удар РФ по Запорожью 21 октября — разрушен детсад

Удар россиян по Запорожью — в ГСЧС сообщили о попадании в детсад
Российские захватчики нанесли удар по Запорожью. В результате этого удара пострадали по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник, 21 октября.
Удар россиян по Запорожью
"По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожье", — отметил Федоров.
Глава ОВА также добавил, что мужчина 49 лет и 48-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.
"Медики оказывают им всю необходимую помощь", — заверил Федоров.
В ГСЧС добавили, что в результате ракетного удара по детскому саду в Запорожье пострадали четыре человека. Два человека спасатели достали из-под завалов
"Частно разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены автомобили. Пожарные укрощали пожар в двух гаражах", — добавили в ГСЧС.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских авиаударов 19 октября. По последним данным, оккупанты ранили десять человек.
Напомним, в Нацполиции заявили, что оккупанты ударили по Запорожью авиационными бомбами. оккупанты попали неподалеку от частных домов.
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