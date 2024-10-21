Удар РФ по Запорожью 21 октября — разрушен детсад

Спасатели на месте попадания. Фото: Запорожская ОВА

Российские захватчики нанесли удар по Запорожью. В результате этого удара пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в понедельник, 21 октября.

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"По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожье", — отметил Федоров.

Глава ОВА также добавил, что мужчина 49 лет и 48-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.

"Медики оказывают им всю необходимую помощь", — заверил Федоров.

Спасатели помогают пострадавшим. Фото: Запорожская ОВА

Иван Федоров общается со спасателями. Фото: Запорожская ОВА

Разрушенное здание. Фото: Запорожская ОВА

Спасатели транспортируют пострадавшую. Фото: Запорожская ОВА

В ГСЧС добавили, что в результате ракетного удара по детскому саду в Запорожье пострадали четыре человека. Два человека спасатели достали из-под завалов

"Частно разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены автомобили. Пожарные укрощали пожар в двух гаражах", — добавили в ГСЧС.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Разрушенное здание детсада. Фото: ГСЧС

Спасатель за работой. Фото: ГСЧС

Спасатели возле разрушенного детского сада. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских авиаударов 19 октября. По последним данным, оккупанты ранили десять человек.

Напомним, в Нацполиции заявили, что оккупанты ударили по Запорожью авиационными бомбами. оккупанты попали неподалеку от частных домов.