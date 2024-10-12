Вибухи у Запоріжжі та Запорізькій області 12 жовтня

У Запоріжжі та області чути вибухи — військові попереджали про пуск КАБів
Вибухи у Запоріжжі та Запорізькій області було чути в ніч проти 12 жовтня. Військові попереджали українців про пуск керованих авіаційних бомб у напрямку області та міста.
Про це в Telegram повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров та канал Повітряних сил ЗСУ.
Вибухи у Запоріжжі та в області 12 жовтня
"Вибухи у Запорізькій області", — йдеться у повідомленні Федорова о 02:22.
Хвилиною пізніше кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи було чути і обласному центрі, тобто — в місті Запоріжжя.
Перед цим, починаючи з 02:15 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск КАБів у напрямку регіону та оновлювали інформацію щодо руху бомб.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:20 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Сумській, Харківській та Донецької областях. Також "почервоніння" вже не перший місяць продовжується в окупованій Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області вранці 11 жовтня пролунали вибухи. Військові попереджали про рух дронів.
Крім того, вчора пізно ввечері в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт МіГ-31К росіян.
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