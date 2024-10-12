Вибухи у Запоріжжі та Запорізькій області 12 жовтня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Запоріжжі та Запорізькій області було чути в ніч проти 12 жовтня. Військові попереджали українців про пуск керованих авіаційних бомб у напрямку області та міста.

Про це в Telegram повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров та канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи у Запоріжжі та в області 12 жовтня

"Вибухи у Запорізькій області", — йдеться у повідомленні Федорова о 02:22.

Хвилиною пізніше кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи було чути і обласному центрі, тобто — в місті Запоріжжя.

Перед цим, починаючи з 02:15 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск КАБів у напрямку регіону та оновлювали інформацію щодо руху бомб.

Інформація від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 02:20 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Сумській, Харківській та Донецької областях. Також "почервоніння" вже не перший місяць продовжується в окупованій Луганській області та в Криму.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Хмельницькій області вранці 11 жовтня пролунали вибухи. Військові попереджали про рух дронів.

Крім того, вчора пізно ввечері в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт МіГ-31К росіян.