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В Запорожье и области слышны взрывы — военные предупреждали о пуске КАБов

12 октября 2024 02:28
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Запорожье и в Запорожской области 12 октября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Запорожье и Запорожской области были слышны в ночь на 12 октября. Военные предупреждали украинцев о пуске управляемых авиационных бомб в направлении области и города.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Запорожье и области 12 октября

"Взрывы в Запорожской области", — говорится в сообщении Федорова в 02:22.

Минутой позже корреспонденты Суспільного сообщили, что взрывы были слышны и в областном центре, то есть в городе Запорожье.

Перед этим, начиная с 02:15, Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске КАБов в направлении региона и обновляли информацию о движении бомб.

В Запорожье и области слышны взрывы — военные предупреждали о пуске КАБов - фото 1
Информация от Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:20 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Также "покраснение" уже не первый месяц продолжается в оккупированной Луганской области и Крыму.

В Запорожье и области слышны взрывы — военные предупреждали о пуске КАБов - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в Хмельницкой области утром 11 октября раздались взрывы. Военные предупреждали о движении дронов.

Кроме того, вчера поздно вечером в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Ее причиной стал взлет МиГ-31К россиян.

взрыв Запорожье Запорожская область Иван Федоров война в Украине

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