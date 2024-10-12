Взрывы в Запорожье и в Запорожской области 12 октября

В Запорожье и области слышны взрывы — военные предупреждали о пуске КАБов
Взрывы в Запорожье и Запорожской области были слышны в ночь на 12 октября. Военные предупреждали украинцев о пуске управляемых авиационных бомб в направлении области и города.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров и канал Воздушных сил ВСУ.
Взрывы в Запорожье и области 12 октября
"Взрывы в Запорожской области", — говорится в сообщении Федорова в 02:22.
Минутой позже корреспонденты Суспільного сообщили, что взрывы были слышны и в областном центре, то есть в городе Запорожье.
Перед этим, начиная с 02:15, Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске КАБов в направлении региона и обновляли информацию о движении бомб.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:20 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Также "покраснение" уже не первый месяц продолжается в оккупированной Луганской области и Крыму.
Напомним, что в Хмельницкой области утром 11 октября раздались взрывы. Военные предупреждали о движении дронов.
Кроме того, вчера поздно вечером в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Ее причиной стал взлет МиГ-31К россиян.
Читайте Новини.LIVE!