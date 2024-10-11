Атака на Україну 11 жовтня — на Хмельниччині пролунали вибухи

Дим над містом. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Російські війська продовжують атакувати населені пункти України. У Хмельницькій області вранці 11 жовтня пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 11 жовтня противник розпочав атаку на Україну завдяки безпілотникам типу Shahed. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що один із ворожих БпЛА на Вінниччині рухається курсом на Хмельниччину.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Загалом повітряна тривога у регіоні розпочалася о 07:11, а звуки вибухів було чути близько восьмої ранку.

Станом на 08:35 загроза російського удару триває для 11 областей — повітряну тривогу проголошено у Житомирському, Хмельницькому, Вінницькому, Черкаському, Київському (у Києві, зокрема, небезпека минула), Кіровоградському, Полтавському, Чернігівському, Сумському, Полтавському, Харківському та Дніпропетровському регіонах.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 жовтня російська атака по Києву стала вже п'ятою з початку місяця. Сили та засоби ППО знищили всі ворожі безпілотники.

Ми писали, що у ніч проти 10 жовтня російська армія атакувала Україну одразу кількома типами ракет та ударними безпілотниками.