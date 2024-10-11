Атака на Украину 11 октября — в Хмельницкой области раздались взрывы

Дым над городом. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Украины. В Хмельницкой области утром 11 октября раздались взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Хмельницкой области

В ночь на 11 октября противник начал атаку на Украину благодаря беспилотникам типа Shahed. В Воздушных Силах ВСУ сообщали, что один из вражеских БпЛА в Винницкой области движется курсом на Хмельнитчину.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

В целом воздушная тревога в регионе началась в 07:11, а звуки взрывов были слышны около восьми утра.

По состоянию на 08:35 угроза российского удара продолжается для 11 областей — воздушная тревога объявлена в Житомирском, Хмельницком, Винницком, Черкасском, Киевском (в Киеве, в частности, опасность миновала), Кировоградском, Полтавском, Черниговском, Сумском, Полтавском, Харьковском и Днепропетровском регионах.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, 11 октября российская атака по Киеву стала уже пятой с начала месяца. Силы и средства ПВО уничтожили все вражеские беспилотники.

Мы писали, что в ночь на 10 октября российская армия атаковала Украину сразу несколькими типами ракет и ударными беспилотниками.