Повітряна тривога в Україні 11 жовтня через зліт МіГ-31К

Винищувач МіГ-31К. Фото ілюстративне: росЗМІ

Повітряну тривогу по всій території України оголосили пізно ввечері, 11 жовтня. Причиною сигналу став зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначимо, що у низці регіонів України фіксують ударні безпілотники росіян.

Інформація від Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 22:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як бачимо, "почервоніння" в цей час по всій території України

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на днях у Білорусь прилетів другий винищувач МіГ-31К Військово-повітряних сил Російської Федерації. Таким чином, наразі там може перебувати щонайменше два носії гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Крім того, ми писали, що у вівторок, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Він прямував на південний схід.