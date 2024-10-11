Повітряна тривога в Україні 11 жовтня через зліт МіГ-31К

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Повітряну тривогу по всій території України оголосили пізно ввечері, 11 жовтня. Причиною сигналу став зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Масштабна повітряна тривога в Україні 11 жовтня
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначимо, що у низці регіонів України фіксують ударні безпілотники росіян.
Де оголосили тривогу
Станом на 22:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як бачимо, "почервоніння" в цей час по всій території України
Нагадаємо, що на днях у Білорусь прилетів другий винищувач МіГ-31К Військово-повітряних сил Російської Федерації. Таким чином, наразі там може перебувати щонайменше два носії гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Крім того, ми писали, що у вівторок, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Він прямував на південний схід.
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