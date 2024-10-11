Воздушная тревога в Украине 11 октября из-за взлета МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: росСМИ

Воздушная тревога по всей территории Украины была объявлена поздно вечером, 11 октября. Причиной сигнала стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Масштабная воздушная тревога в Украине 11 октября

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

В то же время отметим, что в ряде регионов Украины фиксируют ударные беспилотники россиян.

Информация от Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:24 карта воздушных тревог выглядит так. Как видим, "покраснение" в это время по всей территории Украины

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что на днях в Белоруссию прилетел второй истребитель МиГ-31К Военно-воздушных сил Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время там может находиться не менее двух носителей гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, мы писали, что во вторник, 8 октября, с территории Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Он направлялся к юго-востоку.