На територію України залетів безпілотник з Білорусі — що відомо

Радіолокаційна станція 35Д6М. Ілюстративне фото: Укроборонпром

У вівторок, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Він прямував на південний схід.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у Telegram.

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Зазначається, що ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника в Білорусі у напрямку Прип'яті близько 08:54 і вже о 09:00 перетнула кордон.

Далі ціль взяла курс на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Каліту та попрямувала у район Яготина, а потім на Черкащину.

"За попередніми даними, це міг бути розвідувальний БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Маршрут руху об'єкта над Україною. Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, 3 жовтня три ударні дрони типу Shahed, які запустила Росія, залетіли у Білорусь. Саме в цей момент у небі був літак із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Диктатор зробив заяву з цього приводу. За словами Лукашенка, він знає, що російські БпЛА залітають до його країни, але списує це на "недосвідчені руки" та роботу засобів радіоелектронної боротьби.