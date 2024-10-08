Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Невідомий об’єкт із Білорусі перетнув кордон України — деталі arrow

Невідомий об’єкт із Білорусі перетнув кордон України — деталі

8 жовтня 2024 14:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
На територію України залетів безпілотник з Білорусі — що відомо
Радіолокаційна станція 35Д6М. Ілюстративне фото: Укроборонпром
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Він прямував на південний схід.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у Telegram.

Читайте також:

Куди прямував об'єкт

Зазначається, що ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника в Білорусі у напрямку Прип'яті близько 08:54 і вже о 09:00 перетнула кордон. 

Далі ціль взяла курс на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Каліту та попрямувала у район Яготина, а потім на Черкащину.

"За попередніми даними, це міг бути розвідувальний БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Безпілотник з Білорусі залетів в Україну
Маршрут руху об'єкта над Україною. Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, 3 жовтня три ударні дрони типу Shahed, які запустила Росія, залетіли у Білорусь. Саме в цей момент у небі був літак із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Диктатор зробив заяву з цього приводу. За словами Лукашенка, він знає, що російські БпЛА залітають до його країни, але списує це на "недосвідчені руки" та роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Білорусь кордон безпілотники Україна дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

20:00 Відстрочка від мобілізації — коли її має оформлювати призовник

19:55 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

19:40 Бійці Третьої штурмової розбили російську техніку на Харківщині — відео

19:40 Вітри пронесуться Харківщиною — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:35 Набір до українського легіону в Польщі — скільки охочих подали заявки

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

19:24 Чоловік влаштував розгром в Мінсоцполітики через відсутність дружини — відео

19:13 Дощі та шквали — синоптики попередили львів'ян про різку зміну погоди

19:10 Байден скасував поїздку у Німеччину на засідання "Рамштайну" — названо причини

19:06 Відключення світла в Україні завтра — в Укренерго зробили заяву

19:02 Символ поваги — компанія Pfizer отримала прапор ГУР з підписом Буданова

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Text

13:06 Нардепка поскаржилась на мізерні пенсії ветеранів, які повертаються з війни

Text

13:00 Ракетний удар по Харкову та План перемоги України — ефір День.LIVE

Text

10:25 Військовий психолог відреагував на заклики відправити Умєрова у відставку

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників