Що кажуть у ЦПД щодо атак російських БпЛА на Білорусь

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Уранці в п'ятницю, 4 жовтня, неподалік білоруського міста Мозиря, у Калинковичах, вибухнув російський дрон. Таким чином росіяни прагнуть вчинити провокацію, а потім звинуватити в ній Україну.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко.

Читайте також:

Навіщо росіяни запускають "Шахеди" по Білорусі та що відомо про ці атаки

"Росіяни намагаються здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити Україну і вимагати дій від Лукашенка", — прокоментував ситуацію очільник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, три ударних БпЛА, які запустила Росія, залетіли з Чернігівської області України на територію Білорусі. Це сталося в момент, коли в небі перебував літак із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Згодом стало відомо, що вранці 3 жовтня в місті Калинковичі Гомельської області Білорусі вибухнув російський безпілотник. Інформація про постраждалих не надходила.

Також ми повідомляли, що момент російської атаки "Шахедів" на Білорусь зафіксували на відео. Жінку, яка розмістила допис із цим роликом, затримали.