Что говорят в ЦПД об атаках российских БпЛА на Беларусь

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Утром в пятницу, 4 октября, недалеко от белорусского города Мозыря, в Калинковичах, взорвался российский дрон. Таким образом, россияне стремятся совершить провокацию, а затем обвинить в ней Украину.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко.

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"Россияне пытаются осуществить провокацию у Мозырского НПЗ, чтобы обвинить Украину и требовать действий от Лукашенко", — прокомментировал ситуацию глава ЦПД СНБО.

Напомним, в четверг, 3 октября, три ударных БпЛА, которые запустила Россия, залетели из Черниговской области Украины на территорию Беларуси. Это произошло в момент, когда в небе находился самолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Впоследствии стало известно, что утром 3 октября в городе Калинковичи Гомельской области Беларуси взорвался российский беспилотник. Информация о пострадавших не поступала.

Также мы сообщали, что момент российской атаки "Шахедов" на Беларусь зафиксировали на видео. Женщину, которая разместила пост с этим роликом, задержали.