Російські шахеди залетіли в Білорусь — у небі був літак з Лукашенком

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Зранку 3 жовтня три ударних дрони типу Shahed, які запустила Росія, залетіли у Білорусь. Якраз в цей момент у небі був літак з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

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Згідно з даними моніторингових каналів, близько 12:55 три російських "шахеди" залетіли в напрямку Гомельської області Білорусі з Чернігівської області України.

"Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухалися курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва і рухався в напрямку Хойників", — йдеться у повідомленні.

Якраз у той час в небі над Білоруссю перебував вертоліт із Лукашенком, який прямував південним курсом із резиденції "Озерний" у Мікашевичі.

Водночас станом на зараз немає інформації, що якийсь із дронів і гвинтокрил білоруського диктатора наблизилися один до одного. Найімовірніше, все обійшлося.

Скриншот допису "Беларуского Гаюна"

Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили по Україні близько 100 дронів. Протиповітряна оборона працювала у 15 областях. 78 "шахедів" збили, ще 23 були локаційно втрачені.