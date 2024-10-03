Российские шахеды залетели в Беларусь - в небе был самолет с Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Утром 3 октября три ударных дрона типа Shahed, которые запустила Россия, залетели в Беларусь. Как раз в этот момент в небе был самолет с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

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Согласно данным мониторинговых каналов, около 12:55 три российских "шахеда" залетели в направлении Гомельской области Беларуси из Черниговской области Украины.

"Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и двигались курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и двигался в направлении Хойников", — говорится в сообщении.

Как раз в то время в небе над Беларусью находился вертолет с Лукашенко, следовавшим по южному курсу из резиденции "Озерный" в Микашевиче.

В то же время по состоянию на данный момент нет информации, что какой-то из дронов и вертолет белорусского диктатора приблизились друг к другу. Скорее всего, все обошлось.

Скриншот сообщения "Белорусского Гаюна"

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине около 100 дронов. Противовоздушная оборона работала в 15 областях. 78 "шахедов" сбили, еще 23 были локационно потеряны.