На территорию Украины залетел беспилотник из Беларуси — что известно

Радиолокационная станция 35Д6М. Иллюстративное фото: Укроборонпром

Во вторник, 8 октября, с территории Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Он направлялся к юго-востоку.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" в Telegram.

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Отмечается, что цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54 и уже в 09:00 пересекла границу.

Далее цель взяла курс на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и направилась в район Яготина, а затем в Черкасскую область.

"По предварительным данным, это мог быть разведывательный БпЛА", — говорится в сообщении.

Маршрут движения объекта над Украиной. Фото: Белорусский Гаюн

Напомним, 3 октября три ударные дроны типа Shahed, которые запустила Россия, залетели в Беларусь. Именно в этот момент в небе находился самолет с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Диктатор сделал заявление по этому поводу. По словам Лукашенко, он знает, что российские БпЛА залетают в его страну, но списывает это на "неопытные руки" и работу средств радиоэлектронной борьбы.