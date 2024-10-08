На территорию Украины залетел беспилотник из Беларуси — что известно

Неизвестный объект из Беларуси пересек границу Украины — детали
Во вторник, 8 октября, с территории Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Он направлялся к юго-востоку.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" в Telegram.
Куда направлялся объект
Отмечается, что цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54 и уже в 09:00 пересекла границу.
Далее цель взяла курс на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и направилась в район Яготина, а затем в Черкасскую область.
"По предварительным данным, это мог быть разведывательный БпЛА", — говорится в сообщении.
Напомним, 3 октября три ударные дроны типа Shahed, которые запустила Россия, залетели в Беларусь. Именно в этот момент в небе находился самолет с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.
Диктатор сделал заявление по этому поводу. По словам Лукашенко, он знает, что российские БпЛА залетают в его страну, но списывает это на "неопытные руки" и работу средств радиоэлектронной борьбы.
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