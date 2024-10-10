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У Білорусі сів другий винищувач МіГ-31К — що замислили окупанти

10 жовтня 2024 15:07
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Білорусі сів другий винищувач МіГ-31К
Винищувач МіГ-31К. Фото ілюстративне: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Білорусь прилетів другий винищувач МіГ-31К Військово-космічних сил Російської Федерації. Таким чином, наразі там може перебувати щонайменше два носії гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Про це повідомив Telegram-канал "Беларускі Гаюн" у четвер, 10 жовтня.

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Другий МіГ у Білорусі

Повідомляється, що щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі". Вчора до Мачулищ вже прибув один такий літак.

Зауважимо, що винищувачі МіГ-31К є носіями гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які можуть уражати цілі на відстані до двох тисяч кілометрів. Існує підвищена загроза їхнього використання проти України.

Маневри російських літаків

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що перебазування МіГ-31К на територію Білорусі може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах.

"Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського Шахеда неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі", — додав він.

Пост Андрія Коваленко
Пост Андрія Коваленко. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 8 жовтня, з території Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Він прямував на південний схід.

Крім того, у місті Калинковичі у Гомельській області Білорусі вибухнув російський безпілотник. Невідомо, чи "шахед" детонував самостійно, чи був збитий силами ППО.

Білорусь Україна винищувач Росія ЦПД

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