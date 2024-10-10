В Беларуси сел второй истребитель МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: росСМИ

В Беларусь прилетел второй истребитель МиГ-31К Военно-космических сил Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время там может находиться не менее двух носителей гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Об этом сообщил Telegram-канал "Бєларускі Гаюн" в четверг, 10 октября.

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Сообщается, что только второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи". Вчера в Мачулищи уже прибыл один такой самолет.

Отметим, что истребители МиГ-31К являются носителями гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые могут поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров. Существует повышенная угроза их использования против Украины.

Маневры российских самолетов

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предположил, что перебазирование МиГ-31К на территорию Беларуси может предпринять попытку россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.

"Впрочем, не стоит исключать версии с провокациями, поскольку после удара российского Шахеда неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси", — добавил он.

Пост Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во вторник, 8 октября, с территории Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Он направлялся к юго-востоку.

Кроме того, в городе Калинковичи в Гомельской области Белоруссии взорвался российский беспилотник. Неизвестно, детонировал ли "шахед" самостоятельно, был ли сбит силами ПВО.