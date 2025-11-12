РФ посилює атаки — військовий про ситуацію на фронті

Ворог користується туманом — військовий про ситуацію на полі бою
Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк розповів про ситуацію на фронті та тактику російських військ. За його словами, противник діє "як камікадзе" — проводить хвилі штурмів, не рахуючись із втратами.
Про це Антон Лавринюк розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 листопада.
Військовий про ситуацію на фронті
Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк поінформував про актуальну ситуацію на фронті станом на 12 листопада.
Він зазначив, що нині російські окупанти діють "як камікадзе — хвилями". Однак українські військові гідно дають ворогу відсіч та відбивають атаки.
Військовий пояснив, що наразі противник має перевагу в живій силі й проводить багаторазові атаки — по черзі кидає в бій групи, щоб "вичерпати" оборону.
Водночас Лавринюк зазначив, що російські загарбники користуються погіршенням погодних умов.
За словами військового, останній тиждень супроводжувався погіршенням погоди, і ворог намагався скористатися туманом і дощем, щоб просочитися одразу на 3–4 напрямках.
"Якщо йде одна група — одну знищують, далі йде друга, третя, четверта. Вони не рахуються зі втратами. Проте ці випадки були відбиті", — наголосив командир.
Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області
А Президент України Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію на фронті й зазначив, що ворог збільшує масштаби штурмів.
