РФ посилює атаки — військовий про ситуацію на фронті

Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк розповів про ситуацію на фронті та тактику російських військ. За його словами, противник діє "як камікадзе" — проводить хвилі штурмів, не рахуючись із втратами.

Про це Антон Лавринюк розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 листопада.

Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк поінформував про актуальну ситуацію на фронті станом на 12 листопада.

Він зазначив, що нині російські окупанти діють "як камікадзе — хвилями". Однак українські військові гідно дають ворогу відсіч та відбивають атаки.

Військовий пояснив, що наразі противник має перевагу в живій силі й проводить багаторазові атаки — по черзі кидає в бій групи, щоб "вичерпати" оборону.

Водночас Лавринюк зазначив, що російські загарбники користуються погіршенням погодних умов.

За словами військового, останній тиждень супроводжувався погіршенням погоди, і ворог намагався скористатися туманом і дощем, щоб просочитися одразу на 3–4 напрямках.

"Якщо йде одна група — одну знищують, далі йде друга, третя, четверта. Вони не рахуються зі втратами. Проте ці випадки були відбиті", — наголосив командир.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області

А Президент України Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію на фронті й зазначив, що ворог збільшує масштаби штурмів.