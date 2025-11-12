Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ворог користується туманом — військовий про ситуацію на полі бою

Ворог користується туманом — військовий про ситуацію на полі бою

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:55
Оновлено: 17:55
РФ посилює атаки — військовий про ситуацію на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк розповів про ситуацію на фронті та тактику російських військ. За його словами, противник діє "як камікадзе" — проводить хвилі штурмів, не рахуючись із втратами.

Про це Антон Лавринюк розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 12 листопада.

Реклама
Читайте також:

Військовий про ситуацію на фронті

Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк поінформував про актуальну ситуацію на фронті станом на 12 листопада.

Він зазначив, що нині російські окупанти діють "як камікадзе — хвилями". Однак українські військові гідно дають ворогу відсіч та відбивають атаки.

Військовий пояснив, що наразі противник має перевагу в живій силі й проводить багаторазові атаки — по черзі кидає в бій групи, щоб "вичерпати" оборону.

Водночас Лавринюк зазначив, що російські загарбники користуються погіршенням погодних умов.

За словами військового, останній тиждень супроводжувався погіршенням погоди, і ворог намагався скористатися туманом і дощем, щоб просочитися одразу на 3–4 напрямках.

"Якщо йде одна група — одну знищують, далі йде друга, третя, четверта. Вони не рахуються зі втратами. Проте ці випадки були відбиті", — наголосив командир.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни захопили три населені пункти у Запорізькій області

А Президент України Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію на фронті й зазначив, що ворог збільшує масштаби штурмів.

ЗСУ обстріли війна в Україні атака ситуація на фронті бойові дії
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації