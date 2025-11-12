Видео
Видео

Враг пользуется туманом — военный о ситуации на поле боя

Дата публикации 12 ноября 2025 17:55
обновлено: 18:35
РФ усиливает атаки — военный о ситуации на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк рассказал о ситуации на фронте и тактике российских войск. По его словам, противник действует "как камикадзе" — проводит волны штурмов, не считаясь с потерями.

Об этом Антон Лавринюк рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 12 ноября.

Военный о ситуации на фронте

Командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк проинформировал об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 12 ноября.

Он отметил, что сейчас российские оккупанты действуют "как камикадзе — волнами". Однако украинские военные достойно дают врагу отпор и отражают атаки.

Военный пояснил, что сейчас противник имеет преимущество в живой силе и проводит многократные атаки — поочередно бросает в бой группы, чтобы "исчерпать" оборону.

В то же время Лавринюк отметил, что российские захватчики пользуются ухудшением погодных условий.

По словам военного, последняя неделя сопровождалась ухудшением погоды, и враг пытался воспользоваться туманом и дождем, чтобы просочиться сразу на 3-4 направлениях.

"Если идет одна группа — одну уничтожают, дальше идет вторая, третья, четвертая. Они не считаются с потерями. Однако эти случаи были отбиты", — подчеркнул командир.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне захватили три населенных пункта в Запорожской области

А Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал об актуальной ситуации на фронте и отметил, что враг увеличивает масштабы штурмов.

ВСУ обстрелы война в Украине атака ситуация на фронте боевые действия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
