Україна
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 09:18
Нічні атаки на Дніпропетровщину — є поранені та руйнування
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області зранку підбили підсумки чергової масованої атаки, яка тривала ввечері та вночі. Російські війська знову завдали ударів по кількох районах регіону, застосовуючи безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Читайте також:

Наслідки атаки Росії по Дніпропетровщині

Під атакою опинилися Кривий Ріг і навколишні населені пункти. По місту та району ворог спрямував дрони, внаслідок чого виникли пожежі. Зафіксовані пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, на місцях працювали рятувальники та комунальні служби, які ліквідовували наслідки ударів.

Обстрілів зазнала і Синельниківщина. У Васильківській громаді російська армія також використала безпілотні літальні апарати.

В результаті атаки поранення дістали двоє місцевих жителів, зокрема 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Повністю зруйнований один приватний будинок і знищений легковий автомобіль, ще одна оселя зазнала пошкоджень. Окрім житла, понівечені господарська споруда та об’єкти фермерського господарства.

Ніч була напруженою і для Нікопольського району. Російські війська били по Нікополю та Мирівській громаді зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню "Град". Дані про масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, Кривий Ріг зазнав інтенсивного обстрілу, який тривав кілька годин. А вчора, 22 січня, російський дрон влетів у багатоповерхівку в Дніпрі.

пожежа ДСНС Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
