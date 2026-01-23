Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Враг атаковал Днепропетровскую область дронами и артиллерией

Враг атаковал Днепропетровскую область дронами и артиллерией

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 09:18
Ночные атаки на Днепропетровщину — есть раненые и разрушения
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области утром подвели итоги очередной массированной атаки, которая продолжалась вечером и ночью. Российские войска снова нанесли удары по нескольким районам региона, применяя беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки России по Днепропетровской области

Под атакой оказались Кривой Рог и окружающие населенные пункты. По городу и району враг направил дроны, в результате чего возникли пожары. Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, на местах работали спасатели и коммунальные службы, которые ликвидировали последствия ударов.

Обстрелам подверглась и Синельниковщина. В Васильковской громаде российская армия также использовала беспилотные летательные аппараты.

В результате атаки ранения получили двое местных жителей, в частности 47-летняя женщина и 18-летний парень. Полностью разрушен один частный дом и уничтожен легковой автомобиль, еще один дом получил повреждения. Кроме жилья, изуродованы хозяйственная постройка и объекты фермерского хозяйства.

Ночь была напряженной и для Никопольского района. Российские войска били по Никополю и Мировской громаде из ствольной артиллерии и из реактивных систем залпового огня "Град". Данные о масштабах повреждений уточняются.

Напомним, Кривой Рог подвергся интенсивному обстрелу, который длился несколько часов. А вчера, 22 января, российский дрон влетел в многоэтажку в Днепре.

пожар ГСЧС Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации