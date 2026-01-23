Ночные атаки на Днепропетровщину — есть раненые и разрушения

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области утром подвели итоги очередной массированной атаки, которая продолжалась вечером и ночью. Российские войска снова нанесли удары по нескольким районам региона, применяя беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Последствия атаки России по Днепропетровской области

Под атакой оказались Кривой Рог и окружающие населенные пункты. По городу и району враг направил дроны, в результате чего возникли пожары. Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, на местах работали спасатели и коммунальные службы, которые ликвидировали последствия ударов.

Обстрелам подверглась и Синельниковщина. В Васильковской громаде российская армия также использовала беспилотные летательные аппараты.

В результате атаки ранения получили двое местных жителей, в частности 47-летняя женщина и 18-летний парень. Полностью разрушен один частный дом и уничтожен легковой автомобиль, еще один дом получил повреждения. Кроме жилья, изуродованы хозяйственная постройка и объекты фермерского хозяйства.

Ночь была напряженной и для Никопольского района. Российские войска били по Никополю и Мировской громаде из ствольной артиллерии и из реактивных систем залпового огня "Град". Данные о масштабах повреждений уточняются.

Напомним, Кривой Рог подвергся интенсивному обстрелу, который длился несколько часов. А вчера, 22 января, российский дрон влетел в многоэтажку в Днепре.