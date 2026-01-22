Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рекордна атака — які наслідки 10-годинного обстрілу Кривого Рогу

Рекордна атака — які наслідки 10-годинного обстрілу Кривого Рогу

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 23:43
Обстріл Кривого Рогу 22 січня - які наслідки рекордної атаки
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Євген Ситниченко

У четвер, 22 січня, Кривий Ріг пережив наймасштабнішу ракетно-дронову атаку за весь час повномасштабної війни. Протягом понад десяти годин місто перебувало під безперервними ударами ворога.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Рекордна атака — які наслідки 10-годинного обстрілу Кривого Року - фото 1
Пост Вілкула. Фото: скриншот

Обстріл Кривого Рогу

За словами Вілкула, російські війська цілеспрямовано били по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, школах та соціальних установах, не маючи жодної військової необхідності.

Унаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них четверо дітей віком від півтора до десяти років. Шестеро поранених перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 18 будинків, з яких 13 — багатоквартирні, один із них фактично зруйнований, а також п’ять приватних осель. Руйнувань зазнали адміністративні будівлі, об’єкти бізнесу, два навчальні заклади, заклад культури та автомобілі.

Рекордна атака — які наслідки 10-годинного обстрілу Кривого Рогу - фото 2
Люди після обстрілу Кривого Рогу. Фото: Нацполіція

На місцях ударів одразу розпочали роботу всі оперативні та комунальні служби. Було ліквідовано пожежі, залучено 27 бригад і понад 20 одиниць техніки. Комунальники допомагають мешканцям закривати вибиті вікна, а найближчим часом розпочнуться роботи зі скління та ремонту пошкоджених дахів.

Через удари без електропостачання залишилися майже 10 тисяч абонентів, тривають відновлювальні роботи. Котельні запущені, але тепло подається поступово. Водопостачання працює частково на генераторах, тиск у мережі знижений. Рух швидкісного трамвая та частини тролейбусів було тимчасово зупинено, проте його оперативно відновили.

Олександр Вілкул подякував рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам, поліції та волонтерам, які працюють у надзвичайно складних умовах і під постійною загрозою повторних ударів.

обстріл Кривого Рогу 22 січня
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Євген Ситниченко
РФ обстріляла Кривий Ріг 22 січня
Будівля після обстрілу РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ворожі війська атакували Кривий Ріг.

А до цього російські війська атакували понад 30 населених пунктів у Запорізькій області.

Кривий Ріг обстріли війна в Україні війна постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації