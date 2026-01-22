Обстріл Кривого Рогу 22 січня - які наслідки рекордної атаки

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Євген Ситниченко

У четвер, 22 січня, Кривий Ріг пережив наймасштабнішу ракетно-дронову атаку за весь час повномасштабної війни. Протягом понад десяти годин місто перебувало під безперервними ударами ворога.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

Пост Вілкула. Фото: скриншот

Обстріл Кривого Рогу

За словами Вілкула, російські війська цілеспрямовано били по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, школах та соціальних установах, не маючи жодної військової необхідності.

Унаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них четверо дітей віком від півтора до десяти років. Шестеро поранених перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Пошкоджено щонайменше 18 будинків, з яких 13 — багатоквартирні, один із них фактично зруйнований, а також п’ять приватних осель. Руйнувань зазнали адміністративні будівлі, об’єкти бізнесу, два навчальні заклади, заклад культури та автомобілі.

Люди після обстрілу Кривого Рогу. Фото: Нацполіція

На місцях ударів одразу розпочали роботу всі оперативні та комунальні служби. Було ліквідовано пожежі, залучено 27 бригад і понад 20 одиниць техніки. Комунальники допомагають мешканцям закривати вибиті вікна, а найближчим часом розпочнуться роботи зі скління та ремонту пошкоджених дахів.

Через удари без електропостачання залишилися майже 10 тисяч абонентів, тривають відновлювальні роботи. Котельні запущені, але тепло подається поступово. Водопостачання працює частково на генераторах, тиск у мережі знижений. Рух швидкісного трамвая та частини тролейбусів було тимчасово зупинено, проте його оперативно відновили.

Олександр Вілкул подякував рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам, поліції та волонтерам, які працюють у надзвичайно складних умовах і під постійною загрозою повторних ударів.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Євген Ситниченко

Будівля після обстрілу РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ворожі війська атакували Кривий Ріг.

А до цього російські війська атакували понад 30 населених пунктів у Запорізькій області.