Обстрел Кривого Рога 22 января - каковы последствия рекордной атаки

Рекордная атака — последствия 10-часового обстрела Кривого Рога
В четверг, 22 января, Кривой Рог пережил самую масштабную ракетно-пушечную атаку за все время полномасштабной войны. В течение более десяти часов город находился под непрерывными ударами врага.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
Обстрел Кривого Рога
По словам Вилкула, российские войска целенаправленно били по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, школам и социальным учреждениям, не имея никакой военной необходимости.
В результате обстрелов пострадали 13 человек, среди них четверо детей в возрасте от полутора до десяти лет. Шестеро раненых находятся в больницах в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.
Повреждены по меньшей мере 18 домов, из которых 13 — многоквартирные, один из них фактически разрушен, а также пять частных домов. Разрушениям подверглись административные здания, объекты бизнеса, два учебных заведения, учреждение культуры и автомобили.
На местах ударов сразу начали работу все оперативные и коммунальные службы. Были ликвидированы пожары, привлечено 27 бригад и более 20 единиц техники. Коммунальщики помогают жителям закрывать выбитые окна, а в ближайшее время начнутся работы по остеклению и ремонту поврежденных крыш.
Из-за ударов без электроснабжения остались почти 10 тысяч абонентов, продолжаются восстановительные работы. Котельные запущены, но тепло подается постепенно. Водоснабжение работает частично на генераторах, давление в сети снижено. Движение скоростного трамвая и части троллейбусов было временно остановлено, однако его оперативно восстановили.
Александр Вилкул поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, энергетиков, полицию и волонтеров, которые работают в чрезвычайно сложных условиях и под постоянной угрозой повторных ударов.
