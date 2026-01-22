Обстрел Кривого Рога 22 января - каковы последствия рекордной атаки

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Евгений Ситниченко

В четверг, 22 января, Кривой Рог пережил самую масштабную ракетно-пушечную атаку за все время полномасштабной войны. В течение более десяти часов город находился под непрерывными ударами врага.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Обстрел Кривого Рога

По словам Вилкула, российские войска целенаправленно били по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, школам и социальным учреждениям, не имея никакой военной необходимости.

В результате обстрелов пострадали 13 человек, среди них четверо детей в возрасте от полутора до десяти лет. Шестеро раненых находятся в больницах в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

Люди после обстрела Кривого Рога. Фото: Нацполиция

Повреждены по меньшей мере 18 домов, из которых 13 — многоквартирные, один из них фактически разрушен, а также пять частных домов. Разрушениям подверглись административные здания, объекты бизнеса, два учебных заведения, учреждение культуры и автомобили.

На местах ударов сразу начали работу все оперативные и коммунальные службы. Были ликвидированы пожары, привлечено 27 бригад и более 20 единиц техники. Коммунальщики помогают жителям закрывать выбитые окна, а в ближайшее время начнутся работы по остеклению и ремонту поврежденных крыш.

Из-за ударов без электроснабжения остались почти 10 тысяч абонентов, продолжаются восстановительные работы. Котельные запущены, но тепло подается постепенно. Водоснабжение работает частично на генераторах, давление в сети снижено. Движение скоростного трамвая и части троллейбусов было временно остановлено, однако его оперативно восстановили.

Александр Вилкул поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, энергетиков, полицию и волонтеров, которые работают в чрезвычайно сложных условиях и под постоянной угрозой повторных ударов.

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Евгений Ситниченко

Здание после обстрела РФ. Фото: Нацполиция

