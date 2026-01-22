Видео
Україна
Главная Новости дня РФ атаковала 30 населенных пунктов Запорожской области

РФ атаковала 30 населенных пунктов Запорожской области

Дата публикации 22 января 2026 09:00
За сутки РФ нанесла 726 ударов по Запорожской области
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские войска осуществили масштабную серию атак по Запорожской области, в результате чего в областном центре ранения получил гражданский мужчина. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни пока нет. По официальным данным, всего оккупанты нанесли 726 ударов по 30 населенным пунктам региона — под ударом были как прифронтовые громады, так и тыловые районы.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия атаки России по Запорожской области за сутки

Авиация российских войск в течение суток осуществила 15 ударов. Под огнем оказались Разумовка, Юльевка, Гуляйполе, Железнодорожное, Долинка, Воздвижовка, Гуляйпольское, Ровно и Верхняя Терса. Кроме авиационных атак, противник активно применял беспилотные летательные аппараты.

Последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Всего зафиксировано 396 ударов БпЛА различных типов, преимущественно FPV-дронов. Они атаковали Запорожье, Кушугум, Новониколаевку, Островское, Марьевку, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Зеленое, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Сладкое и Доброполье.

Последствия ударов РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС

Также враг пять раз применил реактивные системы залпового огня. Обстрелы из РСЗО были зафиксированы на территориях Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков и Малой Токмачки.

Наибольшее количество ударов пришлось на артиллерию. В течение суток российские подразделения совершили 310 артиллерийских обстрелов по Степногорску, Приморскому, Степному, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Дорожнянке, Варваровке, Сладкому и Доброполью.

В результате атак в экстренные службы поступило 56 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и частных автомобилей. Информация о разрушениях уточняется.

Напомним, российские войска осуществляют атаки на Запорожскую область ежедневно.

Тем временем в Киеве тысячи домов до сих пор не имеют отопления после массированных атак России на объекты энергетики и теплоснабжения.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
