Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала 30 населених пунктів Запорізької області

РФ атакувала 30 населених пунктів Запорізької області

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 09:00
За добу РФ завдала 726 ударів по Запорізькій області
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масштабну серію атак по Запорізькій області, внаслідок чого в обласному центрі поранення дістав цивільний чоловік. Йому надано медичну допомогу, загрози життю наразі немає. За офіційними даними, загалом окупанти завдали 726 ударів по 30 населених пунктах регіону — під ударом були як прифронтові громади, так і тилові райони.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки Росії по Запорізькій області за добу

Авіація російських військ протягом доби здійснила 15 ударів. Під вогнем опинилися Розумівка, Юльївка, Гуляйполе, Залізничне, Долинка, Воздвижівка, Гуляйпільське, Рівне та Верхня Терса. Окрім авіаційних атак, противник активно застосовував безпілотні літальні апарати.

null
Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Загалом зафіксовано 396 ударів БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів. Вони атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Островське, Мар'ївку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Солодке та Добропілля.

null
Наслідки ударів РФ по Запоріжж.ю. Фото: ДСНС 

Також ворог п'ять разів застосував реактивні системи залпового вогню. Обстріли з РСЗВ були зафіксовані на територіях Гуляйполя, Залізничного, Щербаків і Малої Токмачки.

Найбільша кількість ударів припала на артилерію. Протягом доби російські підрозділи здійснили 310 артилерійських обстрілів по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці, Солодкому та Добропіллю.

У результаті атак до екстрених служб надійшло 56 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та приватних автомобілів. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські війська здійснюють атаки на Запорізьку область щоденно. 

Тим часом в Києві тисячі будинків досі не мають опалення після масованих атак Росії на об'єкти енергетики та теплопостачання. 

ДСНС Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації