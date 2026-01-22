За добу РФ завдала 726 ударів по Запорізькій області

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масштабну серію атак по Запорізькій області, внаслідок чого в обласному центрі поранення дістав цивільний чоловік. Йому надано медичну допомогу, загрози життю наразі немає. За офіційними даними, загалом окупанти завдали 726 ударів по 30 населених пунктах регіону — під ударом були як прифронтові громади, так і тилові райони.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки атаки Росії по Запорізькій області за добу

Авіація російських військ протягом доби здійснила 15 ударів. Під вогнем опинилися Розумівка, Юльївка, Гуляйполе, Залізничне, Долинка, Воздвижівка, Гуляйпільське, Рівне та Верхня Терса. Окрім авіаційних атак, противник активно застосовував безпілотні літальні апарати.

Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Загалом зафіксовано 396 ударів БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів. Вони атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Островське, Мар'ївку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Білогір'я, Дорожнянку, Варварівку, Солодке та Добропілля.

Наслідки ударів РФ по Запоріжж.ю. Фото: ДСНС

Також ворог п'ять разів застосував реактивні системи залпового вогню. Обстріли з РСЗВ були зафіксовані на територіях Гуляйполя, Залізничного, Щербаків і Малої Токмачки.

Найбільша кількість ударів припала на артилерію. Протягом доби російські підрозділи здійснили 310 артилерійських обстрілів по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Дорожнянці, Варварівці, Солодкому та Добропіллю.

У результаті атак до екстрених служб надійшло 56 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та приватних автомобілів. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські війська здійснюють атаки на Запорізьку область щоденно.

Тим часом в Києві тисячі будинків досі не мають опалення після масованих атак Росії на об'єкти енергетики та теплопостачання.