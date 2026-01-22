Удар по Кривому Рогу 22 января — что известно о пострадавших

РФ ударила по Кривому Рогу — среди пострадавших ребенок
Российские оккупанты атаковали ракетой Кривой Рог. По предварительной информации, пострадали пять человек, среди них ребенок.
Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа в четверг, 22 января.
Последствия атаки на Кривой Рог
"Полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные оправляться будут дома", — говорится в сообщении.
В результате атаки изуродован двухэтажный многоквартирный дом.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, в течение минувших суток под атакой оккупантов были 30 населенных пунктов на Запорожье.
Также сообщалось, что Россия хочет получить от Украины новые территории.
Читайте Новини.LIVE!