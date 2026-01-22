Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по Кривому Рогу — среди пострадавших ребенок

РФ ударила по Кривому Рогу — среди пострадавших ребенок

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 12:51
Удар по Кривому Рогу 22 января — что известно о пострадавших
Воронка после российского удара. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали ракетой Кривой Рог. По предварительной информации, пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа в четверг, 22 января.

Реклама
Читайте также:
кривий ріг
Сообщение Александра Ганды. Фото: скриншот

Последствия атаки на Кривой Рог

"Полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные оправляться будут дома", — говорится в сообщении.

кривий ріг
Атакованный дом. Фото: ГСЧС
дснс
Спасатели осматривают поврежденный дом. Фото: ГСЧС

В результате атаки изуродован двухэтажный многоквартирный дом.

Последствия атаки уточняются.

кривий ріг
Женщина в разрушенной квартире. Фото: ГСЧС
рятувальник
Спасатель. Фото: ГСЧС
пошкоджений будинок
Комната в обломках. Фото: ГСЧС

Напомним, в течение минувших суток под атакой оккупантов были 30 населенных пунктов на Запорожье.

Также сообщалось, что Россия хочет получить от Украины новые территории.

Кривой Рог Днепропетровская область оккупанты ребенок война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации