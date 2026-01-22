Удар по Кривому Рогу 22 января — что известно о пострадавших

Воронка после российского удара. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали ракетой Кривой Рог. По предварительной информации, пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа в четверг, 22 января.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Александра Ганды. Фото: скриншот

Последствия атаки на Кривой Рог

"Полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и пострадавшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные оправляться будут дома", — говорится в сообщении.

Атакованный дом. Фото: ГСЧС

Спасатели осматривают поврежденный дом. Фото: ГСЧС

В результате атаки изуродован двухэтажный многоквартирный дом.

Последствия атаки уточняются.

Женщина в разрушенной квартире. Фото: ГСЧС

Спасатель. Фото: ГСЧС

Комната в обломках. Фото: ГСЧС

Напомним, в течение минувших суток под атакой оккупантов были 30 населенных пунктов на Запорожье.

Также сообщалось, что Россия хочет получить от Украины новые территории.