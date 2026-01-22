Відео
Україна
Головна Новини дня РФ вдарила по Кривому Рогу — серед постраждалих дитина

РФ вдарила по Кривому Рогу — серед постраждалих дитина

Ua
Дата публікації: 22 січня 2026 12:51
Удар по Кривому Рогу 22 січня - що відомо про постраждалих
Термінова новина

Російські окупанти атакували ракетою Кривий Ріг. За попередньою інформацією, постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. 

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа у четвер, 22 січня.

Читайте також:
кривий ріг
Допис Олександра Ганди. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Кривий Ріг

"Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. 

Наслідки атаки уточнюються.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
