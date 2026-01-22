Удар по Кривому Рогу 22 січня - що відомо про постраждалих

Термінова новина

Російські окупанти атакували ракетою Кривий Ріг. За попередньою інформацією, постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа у четвер, 22 січня.

Допис Олександра Ганди. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Кривий Ріг

"Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Наслідки атаки уточнюються.

