Удар по Кривому Рогу 22 січня - що відомо про постраждалих

РФ вдарила по Кривому Рогу — серед постраждалих дитина
Дата публікації: 22 січня 2026 12:51
Термінова новина
Російські окупанти атакували ракетою Кривий Ріг. За попередньою інформацією, постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа у четвер, 22 січня.
Наслідки атаки на Кривий Ріг
"Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.
Наслідки атаки уточнюються.
Новина доповнюється
