Україна
Дронова атака на Дніпро — Філатов назвав наслідки

Дронова атака на Дніпро — Філатов назвав наслідки

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:33
Обстріл Дніпра 22 січня — Філатов назвав наслідки
Борис Філатов. Фото: кадр з відео

У четвер, 22 січня, російські війська завдали удару по Дніпру. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, на місці події триває рятувальна операція.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов у Telegram.

Читайте також:

Атака на Дніпро

Як зазначив Філатов, багато мешканців у момент удару перебували на роботі, що допомогло уникнути більшої кількості жертв.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих, серед яких була одна дитина. Згодом очільник ОВА Олександр Ганжа заявив, що кількість поранених зросла до шести, серед них — 14-річна дівчинка. Її життю нічого не загрожує, вона проходитиме відновлення вдома. Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Міський голова додав, що на місці працюють усі екстрені служби — ДСНС, поліція, комунальні служби та волонтери. Розгорнуті пункти допомоги й обігріву для мешканців.

Надзвичайники вже врятували 16 людей із пошкодженого будинку. З іншими жителями підтримують зв’язок через домові чати, очікується, що ще троє вийдуть на контакт.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, у Дніпрі було чутно потужні вибухи через атаку ворожих дронів.

А також до цього ворог обстріляв і Кривий Ріг — серед постраждалих є дитина.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
