Обстрел Днепра 22 января - Филатов назвал последствия

Борис Филатов. Фото: кадр из видео

В четверг, 22 января, российские войска нанесли удар по Днепру. Вражеский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, на месте происшествия продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в Telegram.

Атака на Днепр

Как отметил Филатов, многие жители в момент удара находились на работе, что помогло избежать большего количества жертв.

Сначала сообщалось о пяти пострадавших, среди которых был один ребенок. Впоследствии глава ОГА Александр Ганжа заявил, что количество раненых возросло до шести, среди них — 14-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает, она будет проходить восстановление дома. Еще двое пострадавших находятся в больнице, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Городской голова добавил, что на месте работают все экстренные службы — ГСЧС, полиция, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты пункты помощи и обогрева для жителей.

Чрезвычайники уже спасли 16 человек из поврежденного дома. С другими жителями поддерживают связь через домовые чаты, ожидается, что еще трое выйдут на контакт.

Напомним, что сегодня, 22 января, в Днепре были слышны мощные взрывы из-за атаки вражеских дронов.

А также до этого враг обстрелял и Кривой Рог — среди пострадавших есть ребенок.