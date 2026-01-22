Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Pixabay

У четвер вдень, 22 січня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. У напрямку міста рухалися ворожі дрони — зафіксовано влучання у житловий будинок.

Вибухи у Дніпрі 22 січня — що відомо

Сьогодні вдень, 22 січня, було чути потужні вибухи у Дніпрі. Ймовірно, що російські загарбники атакували місто дронами.

У Повітряних силах о 12:25 писали про рух ворожих безпілотників у напрямку Дніпра.

"Дніпро — група БпЛА в напрямку міста", — попереджали Повітряні сили.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибухів у Дніпрі є влучання у багатоповерховий будинок.

Згодом міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив влучання в житловий будинок.

"Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом", — написав мер Дніпра.

Скриншот повідомлень ПС ЗСУ/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Дніпрі

Карта тривог на момент вибухів у Дніпрі/alerts.in.ua

Зазначимо, що сьогодні окупанти також атакували Кривий Ріг — серед постраждалих є дитина.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 січня російські війська атакували Одещину — зафіксовано влучання БпЛА.