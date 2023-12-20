ВООЗ прогнозує зростання захворюваності на новий штам COVID-19

Вчені досліджують вірус COVID-19. Фото: undark.org

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про можливе збільшення кількості випадків зараження COVID-19 у Північній півкулі. Це з появою нового штаму коронавірусу, відомого як JN.1.

Про це пише Reuters.

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За словами представників ВООЗ, ризик серйознішого перебігу хвороби при зараженні цим варіантом вірусу оцінюється як низький.

Також ВООЗ описує JN.1 як штам, що заслуговує на увагу. Проте організація стверджує, що поточні вакцини ефективні проти серйозних ускладнень і смертей, викликаних цим варіантом вірусу.

Згідно з інформацією від Центрів з контролю та профілактики захворювань США, що була опублікована у грудні, штам JN.1 становить від 15 до 29% усіх зафіксованих випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах на 8 грудня. При цьому перші випадки зараження цим типом вірусу були виявлені у вересні 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно було виявлено серію документів, в яких детально викладено плани щодо створення вірусу, схожого з COVID, у Китаї за кілька місяців до початку пандемії. Тобто після такого повідомлення значно збільшується ймовірність гіпотези про лабораторний витік.

Також ми повідомляли, що в Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідомологічний підйом набирають інші респіраторні захворювання.