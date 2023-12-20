Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ВООЗ прогнозує зростання захворюваності на новий штам COVID-19 arrow

ВООЗ прогнозує зростання захворюваності на новий штам COVID-19

20 грудня 2023 11:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВООЗ прогнозує зростання захворюваності на новий штам COVID-19
Вчені досліджують вірус COVID-19. Фото: undark.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про можливе збільшення кількості випадків зараження COVID-19 у Північній півкулі. Це з появою нового штаму коронавірусу, відомого як JN.1.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Зростання захворюваності на новий штам COVID-19

За словами представників ВООЗ, ризик серйознішого перебігу хвороби при зараженні цим варіантом вірусу оцінюється як низький.

Також ВООЗ описує JN.1 як штам, що заслуговує на увагу. Проте організація стверджує, що поточні вакцини ефективні проти серйозних ускладнень і смертей, викликаних цим варіантом вірусу.

Згідно з інформацією від Центрів з контролю та профілактики захворювань США, що була опублікована у грудні, штам JN.1 становить від 15 до 29% усіх зафіксованих випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах на 8 грудня. При цьому перші випадки зараження цим типом вірусу були виявлені у вересні 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно було виявлено серію документів, в яких детально викладено плани щодо створення вірусу, схожого з COVID, у Китаї за кілька місяців до початку пандемії. Тобто після такого повідомлення значно збільшується ймовірність гіпотези про лабораторний витік.

Також ми повідомляли, що в Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідомологічний підйом набирають інші респіраторні захворювання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі