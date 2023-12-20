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Китай опубликовал план создания вируса COVID за год до пандемии

20 декабря 2023 09:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китай опубликовал план создания вируса COVID за год до пандемии
Ученый в лаборатории изучает вирус COVID. Фото: D. Calma/IAEA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно была обнаружена серия документов, в которых детально изложены планы по созданию вируса, схожего с COVID, в Китае за несколько месяцев до начала пандемии. То есть, после такого сообщения значительно увеличивается вероятность гипотезы о лабораторной утечке.

Об этом сообщает Mail Online.

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В сообщении говорится, что эти документы, полученные благодаря запросам в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), содержат описание плана по разработке "шиповых белков", способных инфицировать человеческие клетки. Эти белки предполагалось встроить в вирусы, подобные SARS-Covid, в известной вирусологической лаборатории Уханя, начиная с декабря 2018 года.

Через год, в конце 2019 года, появился COVID-19, что привело к мировой пандемии. Это предложение было сформулировано известной ныне нью-йоркской благотворительной организацией EcoHealth Alliance, занимающейся перераспределением государственных грантов США на подобные исследования за границей.

В итоге Министерство обороны США отказало в финансировании этого проекта, но критики утверждают, что описанные в нем планы могли послужить "инструкцией" для создания COVID и случайного начала пандемии. Документы также выявляют попытки EcoHealth ввести Пентагон в заблуждение о рисках своих экспериментов для получения финансирования.

Утечка информации из лаборатории в Ухане

Сенатор Рэнд Пол, сторонник теории о лабораторной утечке, заявил, что эти документы повторно подчеркивают использование обмана людьми, связанными с лабораторией в Ухане.

В свою очередь, биолог и научный писатель Мэтт Ридли, долгое время изучавший возможность лабораторной утечки, сказал, что эта последняя утечка документов делает утечку из лаборатории практически бесспорной.

Напомним, то в Украине фиксируют пик заболеваемости COVID. Кроме того, эпидомологический подъем набирают и другие респираторные заболевания.

Напоминаем, что в Украине всего циркулирует 14 штаммов коронавируса. Кроме того, в трех областях превышен эпидемический порог.

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