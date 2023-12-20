Вчений у лабораторії вивчає вірус COVID. Фото: D. Calma/IAEA

Нещодавно було виявлено серію документів, у яких детально викладено плани щодо створення вірусу, схожого з COVID, у Китаї за кілька місяців до початку пандемії. Тобто після такого повідомлення значно збільшується ймовірність гіпотези про лабораторний витік.

Про це повідомляє Mail Online.

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У повідомленні йдеться, що ці документи, отримані завдяки запитам відповідно до Закону про свободу інформації (FOIA), містять опис плану розробки "шипових білків", здатних інфікувати людські клітини. Ці білки передбачалося вбудувати у віруси, подібні до SARS-Covid, у відомій вірусологічній лабораторії Уханя, починаючи з грудня 2018 року.

Через рік, наприкінці 2019 року, з'явився COVID-19, що призвело до світової пандемії. Ця пропозиція була сформульована відомою нині нью-йоркською благодійною організацією EcoHealth Alliance, яка займається перерозподілом державних грантів США на подібні дослідження за кордоном.

У результаті Міністерство оборони США відмовило у фінансуванні цього проєкту, але критики стверджують, що описані в ньому плани могли стати "інструкцією" для створення COVID та випадкового початку пандемії. Документи також виявляють спроби EcoHealth ввести Пентагон в оману про ризик своїх експериментів для отримання фінансування.

Витік інформації з лабораторії в Ухані

Сенатор Ренд Пол, прихильник теорії про лабораторний витік, заявив, що ці документи повторно наголошують на використанні обману людьми, пов'язаними з лабораторією в Ухані.

Своєю чергою, біолог і науковий письменник Метт Рідлі, який довгий час вивчав можливість лабораторного витоку, сказав, що цей останній виток документів робить витік з лабораторії практично безперечним.

Нагадаємо, то в Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідомологічний підйом набирають інші респіраторні захворювання.

Нагадуємо, що в Україні всього циркулює 14 штамів коронавірусу. Крім того, у трьох областях перевищено епідемічний поріг.