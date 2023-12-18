Стало известно, сколько вакцин от COVID-19 осталось неиспользованным в ЕС

Шприц с вакциной. Фото: Reuters

В странах Европейского Союза по приблизительной информации остались без использования около 215 миллионов доз вакцин против COVID-19. Их закупили, когда пандемия бушевала больше всего.

Об этом сообщает Politico.

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Миллионы вакцин находятся на свалках

С начала пандемии коронавируса в конце 2020 года страны ЕС совместными усилиями закупили 1,5 миллиарда доз вакцины. Это более трех на каждого гражданина Евросоюза. Многие сейчас лежат на свалках по всему континенту.

Как отмечает издание, нелегко выявить, сколько вакцин было выброшено. Правительства неохотно делятся информацией о масштабах таких отходных материалов.

Расчеты Politico основаны на цифрах из 19 европейских стран. Однако издание отмечает, что реальное количество выброшенных вакцин, вероятно, гораздо выше.

Вакцины теряют эффективность

В частности, Германия предоставила данные об отходах в июне 2023 года. К тому времени на складах было еще 120 миллионов вакцин. С тех пор производители вакцин также представили новые версии, адаптированные к последним вариантам коронавируса, что делает старые вакцины устаревшими. Их, скорее всего, избавятся.

Politico оценивает стоимость 215 миллионов израсходованных вакцин более чем в 4 миллиарда евро на основе на сообщаемые в СМИ цены на вакцины. Для стран, сообщивших только общее количество уничтоженных вакцин, без разбивки по типу вакцины, издание использовало средневзвешенную цену в 19,39 евро.

Ранее мы сообщали, что в Украине фиксируют пик заболеваемости COVID. Кроме того, эпидомологический подъем набирают и другие респираторные заболевания.

Напоминаем, что в Украине всего циркулирует 14 штаммов коронавируса. Кроме того, в трех областях превышен эпидемический порог.