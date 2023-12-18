Стало відомо, скільки вакцин від COVID-19 залишились невикористаними в ЄС

Шприц із вакциною. Фото: Reuters

В країнах Європейського Союзу за приблизною інформацією лишилися без використання близько 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Їх закупили, коли пандемія вирувала найбільше.

Про це повідомляє Politico.

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Мільйони вакцин перебувають на звалищах

З початку пандемії коронавірусу в кінці 2020 року країни ЄС спільними зусиллями закупили 1,5 мільярда доз вакцини. Це понад три на кожного громадянина Євросоюзу. Багато з них зараз лежать на звалищах по всьому континенту.

Як зазначає видання, нелегко виявити, скільки вакцин було викинуто. Уряди, неохоче діляться інформацією щодо масштабів таких відходних матеріалів.

Розрахунки Politico базуються на цифрах з 19 європейських країн. Однак, видання наголошує, що реальна кількість викинутих вакцин, імовірно, набагато вища.

Вакцини втрачають ефективність

Зокрема, Німеччина надала дані про відходи в червні 2023 року. На той час на складах було ще 120 мільйонів вакцин. Відтоді виробники вакцин також представили нові версії, які адаптовані до останніх варіантів коронавірусу, що робить старі вакцини застарілими. Їх, скоріш за все, позбудуться.

Politico оцінює вартість 215 мільйонів витрачених вакцин у понад 4 мільярди євро на основі на ціни на вакцини, які повідомляються в ЗМІ. Для країн, які повідомили лише загальну кількість знищених вакцин, без розбивки за типом вакцини, видання використало середньозважену ціну в 19,39 євро.

Раніше ми повідомляли, що в Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідомологічного підйому набирають й інші респіраторні захворювання.

Нагадуємо, що в Україні загалом циркулює 14 штамів коронавірусу. Крім того, у трьох областях перевищено епідемічний поріг.