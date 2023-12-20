ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости новым штаммом COVID-19

Ученые исследуют вирус COVID-19. Фото: undark.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о возможном увеличении числа случаев заражения COVID-19 в Северном полушарии. Это связано с появлением нового штамма коронавируса, известного как JN.1.

Об этом пишет Reuters.

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По словам представителей ВОЗ, риск более серьезного течения болезни при заражении этим вариантом вируса оценивается как низкий.

Также ВОЗ описывает JN.1 как штамм, заслуживающий внимания. Тем не менее организация утверждает, что текущие вакцины эффективны против серьезных осложнений и летальных исходов, вызванных этим вариантом вируса.

Согласно информации от Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которая была опубликована в декабре, штамм JN.1 составляет от 15 до 29% всех зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах на 8 декабря. При этом, первые случаи заражения этим типом вируса были выявлены в сентябре 2023 года.

Напомним, что недавно была обнаружена серия документов, в которых детально изложены планы по созданию вируса, схожего с COVID, в Китае за несколько месяцев до начала пандемии. То есть, после такого сообщения значительно увеличивается вероятность гипотезы о лабораторной утечке.

Также мы сообщали, что в Украине фиксируют пик заболеваемости COVID. Кроме того, эпидомологический подъем набирают и другие респираторные заболевания.