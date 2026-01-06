Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вони неефективні — адвокат закликав розігнати ДБР, САП та НАБУ

Вони неефективні — адвокат закликав розігнати ДБР, САП та НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 04:18
САП, НАБУ та ДБР стали інструментом політичних розборок, вважає адвокат Ростислав Кравець
Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: УНІАН

Нові антикорупційні органи стали інструментами політичних розборок, а тисячі справ про СЗЧ та корупцію просто лежать "мертвим вантажем". Через неефективну роботу САП, НАБУ та ДБР треба розігнати.

Таку заяву в етері "Вечір.LIVE" зробив адвокат Ростислав Кравець.

Реклама
Читайте також:

Чому антикорупційні органи не справляються

Кравець звернув увагу на кризу з розслідуванням військових злочинів. Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) вимірюється сотнями тисяч. Але розслідувати їх нікому.

"Скільки там слідчих ДБР? 500, 800, тисяча? А справ по СЗЧ — 200 тисяч. ДБР фізично не може з цим впоратися", — наголосив адвокат.

Експерт також нагадав історію створення антикорупційної вертикалі. За його словами, ці органи від початку були "заточені" під інтереси різних політичних груп, а не під боротьбу зі злочинністю.

"Одній партії потрібне НАБУ, іншій — ДБР як противага. Ця партія контролює генпрокурора, а та — САП", — пояснив Кравець.

На думку Кравця, ситуацію вже не виправити. Корупційні справи роками припадають пилом, а реальних вироків немає.

"Вони абсолютно не справляються з поставленими завданнями. Їм немає місця в правоохоронній системі України", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми повідомляли, що САП та НАБУ викрили групу нардепів, яких підозрюють у корупції. 

А Володимир Зеленський анонсував перезапуск Державного бюро розслідувань. Верховна Рада повинна підготувати відповідний законопроєкт.

НАБУ ДБР САП адвокат правоохоронці
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації