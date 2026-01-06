САП, НАБУ та ДБР стали інструментом політичних розборок, вважає адвокат Ростислав Кравець

Співробітники ДБР. Ілюстративне фото: УНІАН

Нові антикорупційні органи стали інструментами політичних розборок, а тисячі справ про СЗЧ та корупцію просто лежать "мертвим вантажем". Через неефективну роботу САП, НАБУ та ДБР треба розігнати.

Таку заяву в етері "Вечір.LIVE" зробив адвокат Ростислав Кравець.

Чому антикорупційні органи не справляються

Кравець звернув увагу на кризу з розслідуванням військових злочинів. Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) вимірюється сотнями тисяч. Але розслідувати їх нікому.

"Скільки там слідчих ДБР? 500, 800, тисяча? А справ по СЗЧ — 200 тисяч. ДБР фізично не може з цим впоратися", — наголосив адвокат.

Експерт також нагадав історію створення антикорупційної вертикалі. За його словами, ці органи від початку були "заточені" під інтереси різних політичних груп, а не під боротьбу зі злочинністю.

"Одній партії потрібне НАБУ, іншій — ДБР як противага. Ця партія контролює генпрокурора, а та — САП", — пояснив Кравець.

На думку Кравця, ситуацію вже не виправити. Корупційні справи роками припадають пилом, а реальних вироків немає.

"Вони абсолютно не справляються з поставленими завданнями. Їм немає місця в правоохоронній системі України", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми повідомляли, що САП та НАБУ викрили групу нардепів, яких підозрюють у корупції.

А Володимир Зеленський анонсував перезапуск Державного бюро розслідувань. Верховна Рада повинна підготувати відповідний законопроєкт.