САП, НАБУ и ГБР стали инструментом политических разборок, считает адвокат Ростислав Кравец

Они неэффективны — адвокат призвал разогнать ГБР, САП и НАБУ
Новые антикоррупционные органы стали инструментами политических разборок, а тысячи дел о СОЧ и коррупции просто лежат "мертвым грузом". Из-за неэффективной работы САП, НАБУ и ГБР надо разогнать.
Такое заявление в эфире "Вечір.LIVE" сделал адвокат Ростислав Кравец.
Почему антикоррупционные органы не справляются
Кравец обратил внимание на кризис с расследованием военных преступлений. Количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) измеряется сотнями тысяч. Но расследовать их некому.
"Сколько там следователей ГБР? 500, 800, тысяча? А дел по СОЧ — 200 тысяч. ГБР физически не может с этим справиться", — подчеркнул адвокат.
Эксперт также напомнил историю создания антикоррупционной вертикали. По его словам, эти органы изначально были "заточены" под интересы различных политических групп, а не под борьбу с преступностью.
"Одной партии нужно НАБУ, другой — ГБР как противовес. Эта партия контролирует генпрокурора, а та — САП", — пояснил Кравец.
По мнению Кравца, ситуацию уже не исправить. Коррупционные дела годами пылятся, а реальных приговоров нет.
"Они абсолютно не справляются с поставленными задачами. Им нет места в правоохранительной системе Украины", — резюмировал адвокат.
Напомним, мы сообщали, что САП и НАБУ разоблачили группу нардепов, которых подозревают в коррупции.
А Владимир Зеленский анонсировал перезапуск Государственного бюро расследований. Верховная Рада должна подготовить соответствующий законопроект.
