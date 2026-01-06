Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Они неэффективны — адвокат призвал разогнать ГБР, САП и НАБУ

Они неэффективны — адвокат призвал разогнать ГБР, САП и НАБУ

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 04:18
САП, НАБУ и ГБР стали инструментом политических разборок, считает адвокат Ростислав Кравец
Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: УНИАН

Новые антикоррупционные органы стали инструментами политических разборок, а тысячи дел о СОЧ и коррупции просто лежат "мертвым грузом". Из-за неэффективной работы САП, НАБУ и ГБР надо разогнать.

Такое заявление в эфире "Вечір.LIVE" сделал адвокат Ростислав Кравец.

Реклама
Читайте также:

Почему антикоррупционные органы не справляются

Кравец обратил внимание на кризис с расследованием военных преступлений. Количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) измеряется сотнями тысяч. Но расследовать их некому.

"Сколько там следователей ГБР? 500, 800, тысяча? А дел по СОЧ — 200 тысяч. ГБР физически не может с этим справиться", — подчеркнул адвокат.

Эксперт также напомнил историю создания антикоррупционной вертикали. По его словам, эти органы изначально были "заточены" под интересы различных политических групп, а не под борьбу с преступностью.

"Одной партии нужно НАБУ, другой — ГБР как противовес. Эта партия контролирует генпрокурора, а та — САП", — пояснил Кравец.

По мнению Кравца, ситуацию уже не исправить. Коррупционные дела годами пылятся, а реальных приговоров нет.

"Они абсолютно не справляются с поставленными задачами. Им нет места в правоохранительной системе Украины", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы сообщали, что САП и НАБУ разоблачили группу нардепов, которых подозревают в коррупции.

А Владимир Зеленский анонсировал перезапуск Государственного бюро расследований. Верховная Рада должна подготовить соответствующий законопроект.

НАБУ ГБР САП адвокат правохранители
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации