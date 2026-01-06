САП, НАБУ и ГБР стали инструментом политических разборок, считает адвокат Ростислав Кравец

Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: УНИАН

Новые антикоррупционные органы стали инструментами политических разборок, а тысячи дел о СОЧ и коррупции просто лежат "мертвым грузом". Из-за неэффективной работы САП, НАБУ и ГБР надо разогнать.

Такое заявление в эфире "Вечір.LIVE" сделал адвокат Ростислав Кравец.

Реклама

Читайте также:

Почему антикоррупционные органы не справляются

Кравец обратил внимание на кризис с расследованием военных преступлений. Количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) измеряется сотнями тысяч. Но расследовать их некому.

"Сколько там следователей ГБР? 500, 800, тысяча? А дел по СОЧ — 200 тысяч. ГБР физически не может с этим справиться", — подчеркнул адвокат.

Эксперт также напомнил историю создания антикоррупционной вертикали. По его словам, эти органы изначально были "заточены" под интересы различных политических групп, а не под борьбу с преступностью.

"Одной партии нужно НАБУ, другой — ГБР как противовес. Эта партия контролирует генпрокурора, а та — САП", — пояснил Кравец.

По мнению Кравца, ситуацию уже не исправить. Коррупционные дела годами пылятся, а реальных приговоров нет.

"Они абсолютно не справляются с поставленными задачами. Им нет места в правоохранительной системе Украины", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы сообщали, что САП и НАБУ разоблачили группу нардепов, которых подозревают в коррупции.

А Владимир Зеленский анонсировал перезапуск Государственного бюро расследований. Верховная Рада должна подготовить соответствующий законопроект.