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Волцу пропонували декілька посад після звільнення, — ЗМІ

3 травня 2025 17:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Після відставки Волцу запропонували кілька інших посад
Майк Волц. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц залишив посаду. Після відставки йому запропонували кілька інших варіантів.

Про це пише CBS News.

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Посади для Волца

У матеріалі йдеться, що Волцу запропонували кілька посольських посад після звільнення, зокрема у Саудівській Аравії. Однак після роздумів чиновник обрав посаду посла в ООН. 

Як пише CBS, повноваження радника з національної безпеки перебрав на себе державний секретар США Марко Рубіо.

Відомо, що Волц втратив посаду після скандалу з додаванням журналіста в чат месенджера Signal, в якому обговорювались військові удари по Ємену.

Нагадаємо, після звільнення Волца Трамп виключив його зі складу Ради національної безпеки США.

Наприкінці квітня стало відомо про звільнення головного помічника очільника Пентагону Піта Гегсета Джо Каспера через скандал із витоком даних.

США ООН Дональд Трамп звільнення Майкл Волтц
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