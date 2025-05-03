После отставки Волцу предложили несколько других должностей

Майк Волц. Фото: Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц покинул пост. После отставки ему предложили несколько других вариантов.

Об этом пишет CBS News.

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Должности для Уолца

В материале говорится, что Уолцу предложили несколько посольских должностей после увольнения, в частности в Саудовской Аравии. Однако после раздумий чиновник выбрал должность посла в ООН.

Как пишет CBS, полномочия советника по национальной безопасности взял на себя государственный секретарь США Марко Рубио.

Известно, что Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, в котором обсуждались военные удары по Йемену.

Напомним, после увольнения Волца Трамп исключил его из состава Совета национальной безопасности США.

В конце апреля стало известно об увольнении главного помощника главы Пентагона Пита Гегсета Джо Каспера из-за скандала с утечкой данных.