После отставки Волцу предложили несколько других должностей

Волцу предлагали несколько должностей после увольнения, — СМИ
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц покинул пост. После отставки ему предложили несколько других вариантов.
Об этом пишет CBS News.
Должности для Уолца
В материале говорится, что Уолцу предложили несколько посольских должностей после увольнения, в частности в Саудовской Аравии. Однако после раздумий чиновник выбрал должность посла в ООН.
Как пишет CBS, полномочия советника по национальной безопасности взял на себя государственный секретарь США Марко Рубио.
Известно, что Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, в котором обсуждались военные удары по Йемену.
Напомним, после увольнения Волца Трамп исключил его из состава Совета национальной безопасности США.
В конце апреля стало известно об увольнении главного помощника главы Пентагона Пита Гегсета Джо Каспера из-за скандала с утечкой данных.
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