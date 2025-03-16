Україна може обміняти території на гарантії безпеки — Волц

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц. Фото: Reuters

Майбутня мирна угода між Україною та РФ може містити пункт про відмову Києва від частини своїх територій. Це можуть зробити для обміну на майбутні гарантії безпеки.

Про це радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив в інтерв'ю ABC News в неділю, 16 березня.

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Волц зазначив, що можливий компроміс може передбачати відмову від територій в обмін на гарантії безпеки для України. Разом з тим, представник США зазначив, що вступ України до НАТО є малоймовірним.

"Це буде щось на кшталт обміну територій на майбутні гарантії безпеки, питання майбутнього статусу України. Ми обговорювали це, і, як заявляв міністр оборони на зустрічі міністрів оборони НАТО, постійний шлях або постійне членство України в НАТО є вкрай малоймовірним. І це позиція не лише США, а й низки інших країн", — сказав Волц.

Волц наголосив, що спроби витіснити всі російські війська з окупованих територій України можуть призвести до Третьої світової війни. Саме тому, вважає радник Трампа, необхідно зважати на "реальні обставини".

"Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. Але ми також повинні говорити про реальний стан справ. І саме це ми робимо через дипломатію, "човникову дипломатію", переговори на близькій відстані", — зазначив Волц.

Нагадаємо, після переговорів спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російською стороною Майк Волц заявив про "обережний оптимізм" США. Йдеться про припинення війни в Україні.

Також спецпредставник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що відбудеться зустріч з переговорними групами з України та Росії. Американець назвав терміни спілкування.