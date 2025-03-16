Украина может обменять территории на гарантии безопасности — Уолтц

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Фото: Reuters

Будущее мирное соглашение между Украиной и РФ может содержать пункт об отказе Киева от части своих территорий. Это могут сделать для обмена на будущие гарантии безопасности.

Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью ABC News в воскресенье, 16 марта.

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Уолтц отметил, что возможный компромисс может предусматривать отказ от территорий в обмен на гарантии безопасности для Украины. Вместе с тем представитель США отметил, что вступление Украины в НАТО маловероятно.

"Это будет что-то вроде обмена территорий на будущие гарантии безопасности, вопрос будущего статуса Украины. Мы обсуждали это, и, как заявлял министр обороны на встрече министров обороны НАТО, постоянный путь или постоянное членство Украины в НАТО крайне маловероятно. И это позиция не только США, но и ряда других стран", — сказал Уолтц.

Уолтц отметил, что попытки вытеснить все российские войска с оккупированных территорий Украины могут привести к Третьей мировой войне. Именно поэтому, считает советник Трампа, необходимо учитывать "реальные обстоятельства".

"Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. Но мы также должны говорить о реальном положении дел. И именно это мы делаем через дипломатию, "челночную дипломатию", переговоры на близком расстоянии", — отметил Уолтц .

Напомним, после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российской стороной Майк Уолтц заявил об "осторожном оптимизме" США. Речь идет о прекращении войны в Украине.

Также спецпредставитель Президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что состоится встреча с переговорными группами из Украины и России. Американец назвал сроки общения.