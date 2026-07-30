Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських бійців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Олександр Шорохов Редактор

Президент Володимир Зеленський 30 липня відзначив державними нагородами українських військовослужбовців та передав ордени родинам Героїв, які отримали їх посмертно. Також президент заслухав ранкову доповідь керівника Повітряних сил ЗСУ генерала Кривоножка щодо відбиття останнього масованого обстрілу та цілей російських ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Нагородження Героїв

Глава держави подякував усім громадянам, які виборюють незалежність нашої країни на передовій та в тилу.

"Сьогодні я відзначив державними нагородами наших воїнів Cил безпеки і оборони та передав відзнаки родинам загиблих Героїв, яких нагороджено посмертно. Я дякую всім, хто дбає про Україну, хто захищає Україну та хто робить усе, що може, щоб Україна була", — зазначив президент.

Крім того, під час доповіді командувача Повітряних Сил генерала Кривоножка йшлося про ефективність українських підрозділів, які показують унікальні результати під час відбиття ворожих атак.

Звернення до західних партнерів

Також президент заявив, що російська балістика залишається дуже небезпечною загрозою, і повністю перекрити небо без залучення західних технологій та перехоплювачів наразі неможливо.

"Захиститись від неї можна тільки завдяки підтримці партнерів. І ми працюємо з ними так, щоб Україна все ж отримала необхідні можливості. І один із найбільш переконливих аргументів – саме фаховість наших воїнів, здатність українців збивати навіть найбільш складні та небезпечні російські ракети", — підкреслив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE раніше, за дорученям президента Генштаб ЗСУ готує низку системних змін. Вони дозволять чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту. Також це допоможе більш оперативно реагувати на зміни на полі бою.

Крім того, ми повідомляли, що президент Волоимир Зеленський звернувся до США з проханням посилити українську протиповітряну оборону. Наразі Україна потребує щонайменш 300 ракет-перехоплювачівах для систем Patriot. Якщо вони будуть доставлені Україну найближчим часом, це допоможе захистити мирне населення.