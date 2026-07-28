Зустріч Зеленського і Трампа: Patriot, ППО та мирний процес — головні підсумки переговорів

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 28 липня провів переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Одними з головних тем зустрічі стали посилення української протиповітряної оборони, отримання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot та активізація дипломатичних зусиль для досягнення справедливого миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Які питання обговорили Зеленський і Трамп

Переговори в Овальному кабінеті тривали трохи менше години та проходили у закритому форматі. До складу української делегації вперше під час зустрічі в Білому домі увійшов керівник ОП Кирило Буданов. Американську сторону, окрім Дональда Трампа, представляли держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр оборони Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн та керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

За словами Зеленського, під час переговорів сторони детально обговорили зміцнення української системи ППО, можливість передачі ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, а також питання подальшої оборонної співпраці між Україною та США.

Українська та американська делегації. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Кирило Буданов після зустрічі повідомив, що Київ і Вашингтон домовилися інтенсифікувати переговорний процес на всіх рівнях. За його словами, сторони також визначили подальші кроки, які мають наблизити досягнення справедливого та стійкого миру.

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Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса позитивно оцінив результати зустрічі. За його словами, переговори додали оптимізму щодо подальшої співпраці між країнами. Також Паліса зазначив, що після зустрічі поповнив свою колекцію найбільшим коїном.

Позитивно переговори оцінили і у Білому домі.

President Trump has concluded his meetings in the Oval Office with President Zelenskyy and Prime Minister Netanyahu. Both meetings were positive and productive! — Karoline Leavitt (@PressSec) July 28, 2026

Прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левіт заявила, що зустріч Зеленського і Трампа пройшла "позитивно та конструктивно".

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. До складу української делегації на зустрічі увійшов керівник Офісу Президента Кирило Буданов, який взяв участь в обговоренні питань подальшої співпраці між Україною та США.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. У Києві розраховують, що ці переговори можуть стати важливим кроком до отримання нової військової підтримки від Сполучених Штатів.