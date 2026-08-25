Теренс Кроуфорд зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві

Теренс Кроуфорд та Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві. Фото: Офіс Президента України

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд 25 серпня приїхав до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Глава держави подякував спортсмену за підтримку українців від початку повномасштабної війни. Під час зустрічі боксер подарував цуценя президенту американського пітбультер'єра на прізвисько Фрея.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський зустрівся із Кроуфордом

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував американському боксеру за підтримку України. Президент нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення Теренс Кроуфорд публічно висловився на підтримку українців.

Особливо важливою така солідарність залишається зараз, коли Україна продовжує боротися за свою незалежність. Володимир Зеленський наголосив, що підтримка від відомих у всьому світі людей додає українцям сил.

"Я дуже вас поважаю. Поважаю як справжнього бійця. Дякую за ваш голос і за все. Особливо в ці дні це дуже важливо для нас, тому що це війна за незалежність. Ми не просто маємо вижити. Нам потрібно перемогти", — сказав Володимир Зеленський.

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Глава держави також зазначив, що цінує особистий приїзд Теренса Кроуфорда до України та його послідовну підтримку українців.

Володимир Зеленський і Теренс Кроуфорд разом з учасниками зустрічі. Фото: Офіс Президента України

Подарунок для Зеленського

На знак солідарності з Україною Теренс Кроуфорд подарував Володимиру Зеленському цуценя американського пітбультер'єра. Дівчинку назвали Фреєю, і це прізвисько має символічне значення. Адже вона отримала його на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA, яка має стати одним із символів захисту України.

У цуценяти є ще один зв'язок з Україною. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі. Собаку знайшли після вибуху гранати. Президент подякував Теренсу Кроуфорду не лише за подарунок, а й за ставлення до України та українців.

"Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу", — додав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський із цуценям Фреєю, яку йому подарував американський боксер Теренс Кроуфорд. Фото: Офіс Президента України

Як Теренс Кроуфорд підтримує Україну

Теренс Кроуфорд публічно висловлював підтримку Україні ще після початку повномасштабного російського вторгнення. Під час нинішньої зустрічі Володимир Зеленський окремо згадав відео зі словами підтримки українців, яке боксер опублікував на початку великої війни. Кроуфорд є одним із найтитулованіших американських боксерів свого покоління. Він ставав абсолютним чемпіоном світу у кількох вагових категоріях і завершив професійну кар'єру без жодної поразки.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна отримала невелику партію ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та ракети AIM. Також підтверджено постачання кількох комплексів ППО Crotale і ракет до них. Точну кількість ракет та державу-постачальницю президент Володимир Зеленський не назвав.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Велика Британія підтвердила Україні дозвіл на виробництво далекобійних ракет SCALP. Володимир Зеленський також повідомив про підготовку графіка щодо виробництва ракет FREYJA та нову військову підтримку від партнерів.