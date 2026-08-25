Теренс Кроуфорд встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

Теренс Кроуфорд и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Фото: Офис Президента Украины

Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд 25 августа прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Глава государства поблагодарил спортсмена за поддержку украинцев с самого начала полномасштабной войны. Во время встречи боксер подарил президенту щенка американского питбультерьера по кличке Фрейя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский встретился с Кроуфордом

Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил американского боксера за поддержку Украины. Президент напомнил, что ещё в начале полномасштабного вторжения Теренс Кроуфорд публично высказался в поддержку украинцев.

Особенно важна такая солидарность сейчас, когда Украина продолжает бороться за свою независимость. Владимир Зеленский подчеркнул, что поддержка со стороны известных во всем мире людей придает украинцам сил.

"Я очень вас уважаю. Уважаю как настоящего бойца. Спасибо за ваш голос и за все. Особенно в эти дни это очень важно для нас, потому что это война за независимость. Нам нужно не просто выжить. Нам нужно победить", — сказал Владимир Зеленский.

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Глава государства также отметил, что ценит личный визит Теренса Кроуфорда в Украину и его последовательную поддержку украинцев.

Владимир Зеленский и Теренс Кроуфорд вместе с участниками встречи. Фото: Офис Президента Украины

Подарок для Зеленского

В знак солидарности с Украиной Теренс Кроуфорд подарил Владимиру Зеленскому щенка американского питбультерьера. Девочку назвали Фрейей, и это прозвище имеет символическое значение. Ведь она получила его в честь будущей системы противовоздушной обороны FREYJA, которая должна стать одним из символов защиты Украины.

У щенка есть еще одна связь с Украиной. Ее дед Атос пережил российскую оккупацию Бучи. Собаку нашли после взрыва гранаты. Президент поблагодарил Теренса Кроуфорда не только за подарок, но и за отношение к Украине и украинцам.

"Спасибо за встречу и этот очень теплый и особенный подарок. Спасибо за поддержку и уважение к нашему народу", — добавил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский с щенком Фрейей, которую ему подарил американский боксер Теренс Кроуфорд. Фото: Офис Президента Украины

Как Теренс Кроуфорд поддерживает Украину

Теренс Кроуфорд публично выражал поддержку Украине еще после начала полномасштабного российского вторжения. Во время нынешней встречи Владимир Зеленский отдельно упомянул видео со словами поддержки украинцев, которое боксер опубликовал в начале большой войны. Кроуфорд — один из самых титулованных американских боксеров своего поколения. Он становился абсолютным чемпионом мира в нескольких весовых категориях и завершил профессиональную карьеру без единого поражения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина получила небольшую партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и ракет AIM. Также подтверждена поставка нескольких комплексов ПВО Crotale и ракет к ним. Точное количество ракет и страну-поставщика президент Владимир Зеленский не назвал.

Также Новини.LIVE сообщали, что Великобритания подтвердила Украине разрешение на производство дальнобойных ракет SCALP. Владимир Зеленский также сообщил о подготовке графика производства ракет FREYJA и новой военной поддержке со стороны партнеров.