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Головна Новини дня Воєнний стан і загальну мобілізацію хочуть продовжити до 29 січня 2027 року

Воєнний стан і загальну мобілізацію хочуть продовжити до 29 січня 2027 року

Ua ru
24 жовтня 2026 23:19
Зеленський внесе до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану sluga-narodu.com
Засідання Верховної Ради України. Фото: sluga-narodu.com

Президент Володимир Зеленський повторно внесе до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Якщо парламент підтримає рішення, новий термін триватиме з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Новини.LIVE.

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На який термін можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію

Воєнний стан і загальну мобілізацію пропонують продовжити ще на три місяці.

Воєнний стан і загальну мобілізацію хочуть продовжити до 29 січня 2027 року - фото 1
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Це буде вже 21-ше голосування парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Остаточне рішення залежатиме від результатів голосування у Верховній Раді.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уряд планує змінити правила бронювання працівників, зокрема в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що максимальний рівень бронювання для цих галузей більше не становитиме 100%. Водночас уряд готує механізм повного бронювання за умови виконання підприємствами мобілізаційних зобов’язань. 

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня народний депутат Федір Веніславський заявив про відсутність у фінальній версії постанови конкретних квот бронювання на рівні 85% і 60%. За його словами, проєкт документа ще доопрацьовували, а остаточні правила мали визначити після завершення роботи над постановою.

Володимир Зеленський Верховна Рада воєнний стан мобілізація законопроєкт
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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