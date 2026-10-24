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Главная Новости дня Военное положение и всеобщую мобилизацию планируют продлить до 29 января 2027 года

Военное положение и всеобщую мобилизацию планируют продлить до 29 января 2027 года

Ua ru
24 октября 2026 23:19
Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения sluga-narodu.com
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: sluga-narodu.com

Президент Владимир Зеленский вновь внесет в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине ещё на 90 дней. Если парламент поддержит это решение, новый срок продлится с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Новини.LIVE.

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На какой срок могут продлить военное положение и мобилизацию

Военное положение и всеобщую мобилизацию предлагают продлить ещё на три месяца.

Военное положение и всеобщую мобилизацию планируют продлить до 29 января 2027 года - фото 1
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Это будет уже 21-е голосование парламента по продлению военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Окончательное решение будет зависеть от результатов голосования в Верховной Раде.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство планирует изменить правила бронирования работников, в частности в энергетике и оборонно-промышленном комплексе. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что максимальный уровень бронирования для этих отраслей больше не будет составлять 100%. В то же время правительство готовит механизм полного бронирования при условии выполнения предприятиями мобилизационных обязательств.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября народный депутат Федор Вениславский заявил об отсутствии в окончательной версии постановления конкретных квот призыва на уровне 85% и 60%. По его словам, проект документа ещё дорабатывался, а окончательные правила должны были быть определены после завершения работы над постановлением.

Владимир Зеленский Верховная Рада военное положение мобилизация законопроект
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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