Заседание Верховной Рады Украины. Фото: sluga-narodu.com

Президент Владимир Зеленский вновь внесет в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине ещё на 90 дней. Если парламент поддержит это решение, новый срок продлится с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Новини.LIVE.

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На какой срок могут продлить военное положение и мобилизацию

Военное положение и всеобщую мобилизацию предлагают продлить ещё на три месяца.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Это будет уже 21-е голосование парламента по продлению военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Окончательное решение будет зависеть от результатов голосования в Верховной Раде.

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