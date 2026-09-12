Гетманцев назвав головні проблеми релокованого бізнесу в Україні

Народний депутат України, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Релоковані через війну підприємства стикаються з проблемами страхування воєнних ризиків та отримання кредитів. Після переїзду компаніям може бути складніше отримати фінансування. Зокрема, через проблеми із заставою та фінансовим станом.

Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками зустрічі щодо підтримки переміщених підприємств, інформує журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Які проблеми має релокований бізнес

За словами Данила Гетманцева, у роботі з підприємцями останнім часом недостатньо уваги приділяють компаніям, які через бойові дії змушені переносити діяльність в інші регіони. Такі підприємства потребують допомоги з облаштуванням на новому місці та відновленням роботи.

Окремою проблемою є кредитування. До переїзду підприємства могли користуватися кредитами за місцем свого розташування, однак після переміщення у них виникають труднощі із заставою та фінансовим станом, необхідним для отримання нового фінансування.

Гетманцев зазначив, що для підтримки таких компаній потрібні особливі умови. За його словами, це необхідно, щоб зберегти підприємства та трудові колективи.

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Під час зустрічі учасники визначили дві основні складові проблематики — страхування воєнних ризиків та кредитування. Гетманцев також звернув увагу на ситуацію з кредитуванням, яку, за його словами, Національний банк оцінює інакше, ніж представники бізнесу.

Голова парламентського комітету заявив, що підприємці не бачать того зростання кредитування, про яке говорить НБУ. Він наголосив на необхідності забезпечити бізнес доступними коштами та звернувся до Національного банку, Кабінету Міністрів і Міністерства економіки.

Говорячи про необхідність змінити ситуацію з фінансуванням, Гетманцев зазначив:

"На жаль, Національний банк сьогодні вкотре не почув бізнес. У нього, на його думку, все нормально, все класно розвивається, кредитування росте і збільшується до зірок. Ми цього не бачимо, бізнес цього також не бачить".

Новини.LIVE інформували, що Національний банк України спростив реструктуризацію кредитів для бізнесу. Короткострокове реструктурування тепер не враховуватиметься під час визначення дефолту, а коефіцієнт оцінки забезпечення за місцевими гарантіями підвищили до 0,8. Водночас НБУ прогнозує стриманіші темпи кредитування через збереження воєнних ризиків.

Новини.LIVE також писали, що Данило Гетманцев заявив, що через дефіцит бюджету держава не має достатньо коштів для розширення програм підтримки бізнесу та завершення окремих соціальних програм. Серед пріоритетів він назвав програму "5-7-9%" та страхування воєнних ризиків. Водночас програму страхування воєнних ризиків, за його словами, потрібно змінювати через низький попит.