НБУ спростив реструктуризацію боргів бізнесу: що змінилося

Юрій Гелетій. Фото: "РБК-Україна"

Національний банк України помʼякшив регуляторні вимоги для реструктуризації боргових зобов'язань бізнесу. Таким чином, НБУ прагне підтримати доступ підприємств до кредитування.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Реклама

Реструктуризація кредитів для бізнесу

Гелетій повідомив про нові регуляторні зміни, покликані спростити бізнесу отримання фінансування. Відтепер короткострокове реструктурування кредиту не враховуватиметься під час визначення наявності дефолту.

Крім того, Національний банк збільшив до 0,8 коефіцієнт оцінки забезпечення за безумовними місцевими гарантіями міських та обласних рад. За словами заступника голови НБУ, відповідну зміну ініціювали представники банківського сектору та бізнесу.

Попри загальне зростання кредитного портфеля на 30%, НБУ прогнозує стримані темпи подальшого кредитування через зберігання воєнних ризиків.

Читайте також:

"У банку є зобов’язання, і повинні захищатися інтереси вкладників і кредиторів", — додав Гелетій.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через обмежені фінансові ресурси держава наразі не може розширювати програми допомоги бізнесу та повною мірою завершувати окремі соціальні ініціативи.

А в НБУ повідомляли, що у серпні споживчі ціни в Україні підвищилися на 0,1% порівняно з липнем. Водночас річний показник інфляції зріс до 8,1%. Найпомітніше за місяць збільшилася вартість водопостачання, каналізації, пального та транспортних послуг.