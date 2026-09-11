Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нацбанк спростив реструктуризацію кредитів бізнесу

Нацбанк спростив реструктуризацію кредитів бізнесу

Ua ru
11 вересня 2026 22:17
Ексклюзив
НБУ спростив реструктуризацію боргів бізнесу: що змінилося
Юрій Гелетій. Фото: "РБК-Україна"

Національний банк України помʼякшив регуляторні вимоги для реструктуризації боргових зобов'язань бізнесу. Таким чином, НБУ прагне підтримати доступ підприємств до кредитування.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Реклама

Реструктуризація кредитів для бізнесу

Гелетій повідомив про нові регуляторні зміни, покликані спростити бізнесу отримання фінансування. Відтепер короткострокове реструктурування кредиту не враховуватиметься під час визначення наявності дефолту.

Крім того, Національний банк збільшив до 0,8 коефіцієнт оцінки забезпечення за безумовними місцевими гарантіями міських та обласних рад. За словами заступника голови НБУ, відповідну зміну ініціювали представники банківського сектору та бізнесу.

Попри загальне зростання кредитного портфеля на 30%, НБУ прогнозує стримані темпи подальшого кредитування через зберігання воєнних ризиків.

Читайте також:

"У банку є зобов’язання, і повинні захищатися інтереси вкладників і кредиторів", — додав Гелетій.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через обмежені фінансові ресурси держава наразі не може розширювати програми допомоги бізнесу та повною мірою завершувати окремі соціальні ініціативи. 

А в НБУ повідомляли, що у серпні споживчі ціни в Україні підвищилися на 0,1% порівняно з липнем. Водночас річний показник інфляції зріс до 8,1%. Найпомітніше за місяць збільшилася вартість водопостачання, каналізації, пального та транспортних послуг. 

НБУ кредити Україна бізнес реструктуризація
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації