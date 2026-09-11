НБУ упростил процедуру реструктуризации долгов бизнеса: что изменилось

Юрий Гелетий. Фото: "РБК-Украина"

Национальный банк Украины смягчил регуляторные требования к реструктуризации долговых обязательств бизнеса. Таким образом, НБУ стремится поддержать доступ предприятий к кредитованию.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Реструктуризация кредитов для бизнеса

Гелетий сообщил о новых регуляторных изменениях, призванных упростить для бизнеса получение финансирования. Отныне краткосрочная реструктуризация кредита не будет учитываться при определении наличия дефолта.

Кроме того, Национальный банк увеличил до 0,8 коэффициент оценки обеспечения по безусловным местным гарантиям городских и областных советов. По словам заместителя председателя НБУ, соответствующее изменение инициировали представители банковского сектора и бизнеса.

Несмотря на общий рост кредитного портфеля на 30%, НБУ прогнозирует сдержанные темпы дальнейшего кредитования из-за сохраняющихся военных рисков.

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"У банка есть обязательства, и необходимо защищать интересы вкладчиков и кредиторов", — добавил Гелетий.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за ограниченных финансовых ресурсов государство пока не может расширять программы помощи бизнесу и в полной мере завершать отдельные социальные инициативы.

А в НБУ сообщали, что в августе потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. При этом годовой показатель инфляции вырос до 8,1%. Наиболее заметно за месяц выросла стоимость водоснабжения, канализации, топлива и транспортных услуг.